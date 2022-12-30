В Ханты-Мансийске по вине водителя иномарки пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Югры

На дорогах Югры вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 29 декабря в районе дома №5«а» на ул. Мира в Ханты-Мансийске.

- По предварительным данным, в 21:40 вечера 40-летний водитель «Chevrolet Aveo», двигаясь по ул. Гагарина, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди «Hyndai Solaris» под управлением 43-летнего мужчины. Далее виновник ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился 51-летний мужчина, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате ДТП травмы получили водители «Hyndai» и «ВАЗ» .

Всего за прошедшие сутки в Югре произошло пять дорожных аварий, в которых пострадали шесть человек.