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НовостиНедвижимость30 декабря 2022 4:13

По концессионному соглашению в Нягани построят четырехэтажную школу с бассейном

Об этом сообщили в правительстве Югры
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В правительстве Югры состоялось подписание концессионного соглашения по созданию школы на 1 125 мест в центральном микрорайоне Нягани.

- Большое значение имеет то, что одновременно с образовательными возможностями в западной части региона развивается экономика. Буквально на днях была одобрена заявка правительства Югры на создание особой экономической зоны в Нягани, - обозначила глава региона.

Согласно проекту, школа будет ориентироваться на углубленное изучение отдельных предметов, иметь универсальную безбарьерную среду и спортивный бассейн площадью 22 тысячи квадратных метров.

- Мы прошли большой путь подготовки необходимых документов и конкурсный отбор Минпросвещения. По концессии будет создана большая современная четырехэтажная школа с бассейном. С введением ее в эксплуатацию мы сократим количество детей, занимающихся во вторую смену. Также это возможность использования площадей для развития дополнительного образования, - отметил глава Нягани Иван Ямашев.