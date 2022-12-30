Власти Югры предложили выплачивать ежемесячное пособие родителям добровольцев, погибших в спецоперации Фото: Вера Зенина

Власти Югры предлагают установить ежемесячное пособие для родителей, чьи дети, будучи добровольцами, погибли в спецоперации на Украине. Информация об этом содержится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства.

«Предлагается установить для родителей погибших добровольцев меры социальной поддержки в виде: ежемесячного пособия, услуг по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа при наличии медицинских показаний один раз в год», - говорится в тексте.

На данный момент в Югре проживают семь родителей погибших добровольцев.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что на выплаты участникам спецоперации регион выделит больше 90 миллионов рублей. Деньги будут начислять на основании сведений, представленных уполномоченными органами.