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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 1:00

В Югре 30 декабря 2022 года похолодает до -36 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 30 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 30 декабря

Погода в Югре на 30 декабря

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 30 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, по западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег, в отдельных районах - изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -23...-28 градусов, при прояснениях -31...-36, днем -20...-25 градусов, по северной половине округа -26...-31.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -24...-26 градусов, днем -21...-23.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре