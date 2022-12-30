В Югре 30 декабря 2022 года похолодает до -36 градусов

Погода в Югре на 30 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 30 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, по западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег, в отдельных районах - изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -23...-28 градусов, при прояснениях -31...-36, днем -20...-25 градусов, по северной половине округа -26...-31.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -24...-26 градусов, днем -21...-23.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: