Губернатор Югры исполнила новогоднюю мечту 9-летней Полины из Ханты-Мансийска

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Губернатор Югры Наталья Комарова исполнила еще одну мечту с «Елки желаний». Она сняла с праздничного дерева шарик, на котором было написано пожелание 9-летней Полины из Ханты-Мансийска. Девочка мечтала получить в подарок на Новый год лыжный костюм.

Она занимается по программе реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья при помощи занятий горнолыжным спортом «Лига Мечты», поэтому костюм ей нужен для тренировок на горнолыжном склоне.

Наталья Комарова не только исполнила желание Полины, но и пригласила девочку вместе с родителями и младшим братом Тимофеем на чаепитие в правительство Югры.

- Я очень рада, что вы пришли ко мне. Хорошие у вас желания. Нам с Дедом Морозом удалось их исполнить, - сказала Наталья Комарова, встречая гостей.

Глава региона подарила детям сладкие подарки, в том числе югорских производителей, а еще Полине - лыжный костюм, а Тимофею - конструктор.

- У меня такого костюма ещё не было. Спасибо!» – поблагодарила Полина главу региона.