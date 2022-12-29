В Сургуте завершился процесс ликвидации совхоза «Северное», растянутый почти на десять лет

Фото: Андрей Филатов, соцсети

В Сургуте окончательно завершился процесс ликвидации совхоза «Северное», растянутый почти на десять лет. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

- Процесс ликвидации сельскохозяйственного предприятия «Северное» завершен. Решение об этом было принято еще в 2013 году, в связи с его убыточностью, но возникало много моментов, не позволяющих закончить процесс полностью. До недавнего времени даже приходилось нести затраты - приходилось платить зарплату председателю ликвидационной комиссии, налоги, - рассказал управленец.

Напоминаем, что совхоз был создан в 1993 году. Там разводили скот и выращивали овощи. Долгое время предприятие оставалось востребованным и любимым сургутянами, но позже стало неконкурентоспособным.

Сейчас власти занимаются вопросом ликвидации другого давно убыточного предприятия - СГМУП «РКЦ ЖКХ».

- Очевидно, такие объекты не должны висеть мертвым грузом на муниципалитете. Поэтапно наводим порядок, - подчеркнул мэр.