В Нефтеюганском районе машина с младенцем и двумя детьми постарше опрокинулась в кювет

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За прошедшие сутки на дорогах Югры пострадали три ребенка. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 28 декабря на 718 километре автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе.

- Около 9:55 утра 60-летний водитель «Nissan» выехал на обочину, не справился с управлением и съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием, - прокомментировали в ведомстве.

В результате ДТП водитель и три ребенка получили травмы: дети 5-ти и 2-х лет, а также 9-месячный младенец. Необходимо отметить, что самый маленький пассажир перевозился с нарушением установленных правил - находился на руках у матери.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За это водителя привлекли к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе три юных пассажира.