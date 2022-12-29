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Сургутская транспортная прокуратура выясняет причину задымления в пассажирском поезде №331 сообщением Новый Уренгой - Уфа.

- Установлено, что 28 декабря в 17:20 произошло задымление в туалете вагона №3, которое было ликвидировано, - прокомментировали в ведомстве.

К счастью, крупного ЧП удалось избежать, поэтому состав продолжил движение без остановок. Что касается пассажиров, то им предоставили посадочные места в других вагонах.

На данный момент транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в Сургуте задержали буйного пассажира поезда. Против него возбуждено уголовное дело.