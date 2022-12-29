Фото: администрация Ханты-Мансийска

Власти Ханты-Мансийска назвали места, где горожане смогут запустить салюты в новогоднюю ночь.

Всего определено восемь площадок:

- автостоянка напротив ТЦ «Гостиный двор» - ул. Энгельса, д. 1;

- автостоянка в районе «Археопарка» - ул. Объездная, д. 29;

- автостоянка у КВЦ «Югра-Экспо» - ул. Студенческая, д. 19;

- автостоянка в районе Храмового комплекса «Во имя Воскресения Христова» - ул. Гагарина, д. 9;

- автостоянка в районе гостиницы «Олимпийская» - ул. Энгельса, д. 45;

- площадка в районе стелы «Первооткрывателям Земли Югорской» - ул. Первооткрывателей, д. 1;

- набережная реки Иртыш в районе автовокзала - ул. Бориса Щербины, д. 3;

- набережная реки Иртыш в районе микрорайона «Иртыш».

Также в мэрии напомнили горожанам, что фейерверк - это опасное пиротехническое изделие, которое может спровоцировать пожар. Поэтому югорчанам следует соблюдать элементарные правила, чтобы уберечь себя и своих близких от несчастных случаев.