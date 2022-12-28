Парк имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске украсила Аллея снеговиков

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В этом году парк имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске снова украшает Аллея снеговиков. Акция-конкурс «Мой снеговик» уже традиционно проходит в столице региона перед Новым годом. Фотографиями снежных шедевров поделились в телеграм-канале правительства Югры.

- На протяжении нескольких лет в преддверии Нового года горожане создают Аллею снеговиков. Фигуры лепят в рамках акции-конкурса «Мой снеговик». Композиции можно встретить самые разные – от привычных снежных баб до сцен из всеми любимых мультфильмов - рассказали в правительстве региона.

Наконец-то в Югре создают красивые снежные фигуры. В последнее время ХМАО славиться только «особенными» скульпторами, которые создают впечатление, что у югорских мастеров специфические взгляды на искусство.