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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 1:00

В Югре 29 декабря 2022 года похолодает до -32 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Югре 29 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 29 декабря

Погода в Югре на 29 декабря

Фото: Вера Зенина

В четверг, 29 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, в отдельных районах - небольшой снег. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Температура ночью -17...-22 градуса, при прояснениях до -32, днем -14...-19 градусов.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Температура ночью -20...-22 градуса, днем -16...-18.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре