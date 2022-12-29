В Югре 29 декабря 2022 года похолодает до -32 градусов

Погода в Югре на 29 декабря Фото: Вера Зенина

В четверг, 29 декабря, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность, в отдельных районах - небольшой снег. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Температура ночью -17...-22 градуса, при прояснениях до -32, днем -14...-19 градусов.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 1-6 м/с. Температура ночью -20...-22 градуса, днем -16...-18.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: