Редкие сказки ханты и манси вошли в цифровую библиотеку

Фото: Сергей Решетов

2022 год стал годом сохранения культурного наследия народов России. Компания «Газпром нефть» поставила перед собой задачу сделать доступным для всех фольклор народов Арктики и Сибири, создав проект «Сказки Крайнего Севера».

В цифровую библиотеку вошли 12 сказок ханты, манси и ненцев. Каждая история – полноценный радиоспектакль, адаптированный для современного слушателя. Сказки доступны для свободного прослушивания на платформах «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка».

- Некоторые из них были записаны со слов коренных жителей Крайнего Севера еще в 30-е годы прошлого века и сохранились лишь в редких печатных изданиях. Цифровая библиотека будет ежегодно пополняться новыми произведениями фольклора малочисленных народов, – отмечают создатели проекта.

Прочитать сказки и познакомиться со спецпроектом можно здесь.