Россияне планируют провести новогодние праздники дома за просмотром фильмов

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Благодаря опросу, проведенному в преддверии праздников среди клиентов российских банков, удалось узнать о планах россиян на новогодние праздники. Опрос проводился банком ВТБ в декабре в городах России с населением 100 тыс. человек и более среди 1,5 тыс. клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет. Как выяснилось, 30% опрошенных планируют купить подарки на новогодних распродажах, а 27% респондентов не считают предпраздничные акции выгодными.

По сравнению с прошлым годом снизилось число россиян, готовых делать покупки на распродажах. В этот раз купить подарки таким способом планируют 30% опрошенных (в прошлом году – 39%), обновить гардероб или подготовить дом к празднику собираются 14% (19% в прошлом году). Как и год назад, четверть аудитории планирует потратить на подарки крупные суммы (33% против 39% в прошлом году), при этом увеличилась доля планирующих относительно недорогие подарки от 1 000 до 3 000 рублей (22% против 18%). Есть и те, кто не планируют дарить подарки, но таких лишь 7%.

Половина опрошенных планирует потратить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на человека непосредственно на встречу Нового года. 12% готовы уложиться в 1 тысячу рублей, 22% – потратить от 5 до 10 тысяч. Почти 40% респондентов не изменили свои расходы на праздник по сравнению с прошлым годом, еще 30% ожидают роста трат на новогоднюю ночь и столько же – их уменьшения. Причем тех, кто готов увеличить расходы на праздник, в этом году стало меньше, а тех, кто собирается сэкономить – больше.

Около 70% опрошенных планируют отмечать Новый год дома, еще 11% отправятся в гости. Чаще всего дома планируют остаться опрошенные в возрасте 45-59 лет (77%), реже всех – молодежь 18-24 лет (58%). В гости отправится 18% молодых людей и лишь 8% опрошенных клиентов старшего возраста. На праздничную ночь отправятся за город – 4% , а 3% – в другой город и 2% – в кафе или ресторан. В прошлом году планы россиян на новогоднюю ночь были практически такими же.

Большинство из опрошенных на новогодних каникулах будет заниматься просмотром ТВ, фильмов играть в компьютерные игры (49%). Около 35% будут посещать гостей и 16% планируют поездки за город. 13% пока не определились со своими планами. Как и год назад, заняться зимними видами спорта готовятся 12%, поехать в путешествие по России – 6%, за границу – 2%. Треть из тех, кто отправится в поездку по стране, намерен посетить исторические города, 21% поедет на базу отдыха или пойдет в поход, 14% – на горнолыжные курорты, 11% запланировали отдых в санаториях, 9% – поездку на море.

Как отметил главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин, в Новый год в России считается семейным праздником, и большинство стремятся отметить его дома, в кругу семьи, или отправиться в гости к близким друзьям.

- Каникулы россияне также предпочитают проводить дома или в гостях, а также выезжать за город. Чаще всего уехать на природу из мегаполиса предпочитают жители столицы, об этом рассказала четверть опрошенных москвичей. Столичные жители также чаще путешествуют, однако три четверти по традиции намерены провести каникулы дома и в гостях, – отмечает Сергей Дырин.