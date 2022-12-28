В Югре 28 декабря 2022 года зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 253 409 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 59 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах: Сургут - 10, Нижневартовск - 4, Ханты-Мансийск - 17, Нефтеюганск - 1, Урай - 1, Советский район - 1, Мегион - 3, Радужный - 8, Октябрьский район - 3, Березовский район - 2, Ханты-Мансийский район - 5, Лангепас - 2, Белоярский район - 2.

На момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 58 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 375 человек, всего прошли обследование 3 618 471. За весь период от COVID - умерли 2 598 человек. За сутки выписались по выздоровлению 70 человек, за весь период пандемии вылечились 250 179 югорчан