На повышение надежности электроснабжения югорчан направлено 9 млн рублей

Фото: Евгений Жуланов, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт и техническое обслуживание 4 высоковольтных подстанций и 3 линий электропередачи в ХМАО-Югре. Центры питания и воздушные линии обеспечивают электроэнергией новогоднюю столицу Сибири – город Ханты-Мансийск, в котором проживают более 100 тысяч жителей. На выполнение работ компания направила порядка 9 млн рублей.

На ЛЭП энергетики заменили 568 изоляторов и 100 гасителей вибрации, установили порядка 270 птицезащитных устройств и выполнили тепловизионный контроль 37 соединений. Помимо этого, специалисты усилили контур заземления 35 опор воздушной линии 110 кВ «Фоминская – Югра» и переставили опору ВЛ 110 кВ «Снежная – Фоминская» на новый фундамент.

При проведении мероприятий на ПС 110 кВ «АБЗ», «Пойма» и «Ханты-Мансийская», а также подстанции 220 кВ «Югра» выполнен текущий ремонт 8 силовых трансформаторов, а также техобслуживание 48 выключателей и 12 разъединителей.

Отметим, что официальный статус новогодней столицы Сибири Ханты-Мансийск получил в 2021 году. Все новогодние площадки города, в том числе единственная в России «Резиденция Ёлки», благодаря выполненным мероприятиям энергетиков будут обеспечены надежным и качественным электроснабжением.