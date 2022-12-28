Строительство нового моста через Обь в Сургутском районе идет с опережением графика

Фото: АО «Мостострой-11»

Строительство второго мостового перехода через реку Обь в Сургутском районе идет с опережением графика. Об этом губернатору Югры Наталье Комаровой доложил генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу во время рабочей встречи. Глава региона осмотрела строящийся объект, который является важным инфраструктурным проектом для Югры и России.

Мост станет частью федеральных транспортных коридоров «Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск». Движение будет четырехполосным, а его протяженность составит 45,5 км, в том числе мостовой переход – 1,7 км.

Строительство моста планируют завершить к 2026 году.