Житель Ханты-Мансийского района отсидит за убийство односельчанина Фото: Татьяна Коркина

Житель Ханты-Мансийского района признан виновным в убийстве односельчанина. Его вину доказали следователи Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по ХМАО-Югре. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему мужчине.

Как выяснилось, в сентябре 2022 года пьяный мужчина поссорился с 34-летним хозяином квартиры и нанес ему удар ножом в шею. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре задержали разыскиваемого за убийство пятилетней давности жителя Молдовы.