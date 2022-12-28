Фото: Администрация Сургутсаа

В Сургутском районе вручили ключи первым переселенцам из фенольного жилья. А вручили их губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Первыми в России участниками программы по переселению стала семья Балабановых из Белого Яра. В декабре правительство России включило фенольные дома, расположенные в Югре, в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Сургутский район стал единственным в ХМАО, который получил 240 миллионов из федерального и окружного бюджета на расселение граждан, проживающих в таких домах. Кроме того, еще 30 миллионов на это муниципалитет выделил из собственного бюджета.

- Нам пришлось работать в сжатые сроки, но из-за того, что у нас было жилье, которое соответствует требованиям программы, а жители достаточно активно работали в части проведения исследований по превышению фенольных веществ, нам удалось выполнить обязательства, – рассказала заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова.