В Ханты-Мансийском районе водитель иномарки выехал на встречку и спровоцировал ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Так, на 62 км автодороги «Югра», в Ханты-Мансийском районе, 31-летний водитель автомобиля «Hyndai», выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкнулся с транспортным средством «Toyota RAV4». В результате ДТП водитель «Hyndai» получил травмы.

Сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 2 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 27 водителей и 33 - за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре пожилой мужчина попал в ДТП и лишился ног.