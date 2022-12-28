Фото: Официальный Нижневартовск

В текущем году в Нижневартовске началось строительство Центра боевых искусств. Он будет находится на пересечении улиц Спортивной и Пермской. Создание нового объекта позволит расширить перечень услуг и предоставить комфортные условия для занятий спортом.

- На данный момент мы арендуем спортивные залы образовательных организаций города для проведения тренировочного процесса. Радостное для нас событие – строительство Центра боевых искусств. Он должен быть сдан в конце 2024 года. При его проектировании привлекались специалисты и тренеры учреждения, которые внесли свои пожелания, предложения о том, как сделать учреждение удобным для тренировок и выступлений», – рассказал директор МАУ Нижневартовска «СШОР» Руслан Куштанов.

По его словам, в следующем году появится еще один объект – лыжно-биатлонный комплекс. Он разместится на базе «Радуга». Этот центр даст дополнительное развитие нижневартовской спортивной школе олимпийского резерва и позволит привлечь к здоровому образу жизни еще больше людей.