В Югре 28 декабря 2022 года похолодает до -23 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 28 декабря, облачно с прояснениями. По западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях -18, -23 °С, днем -10, -15, местами -16, -21 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 1 – 6 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем -13, -15 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.