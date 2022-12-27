Фото: Департамент здравоохранения ХМАО

В Югре медики смогли исправить серьезную врожденную патологию новорожденной пациентке. По информации департамента здравоохранения ХМАО, беременная пациентка из Нижневартовска приехала рожать в Сургут, так как было подозрение на врожденный порок развития ребенка.

- Девочка родилась на сроке гестации 35 недель и массой тела 2200 г. У ребенка подтвердилась атрезия пищевода. При этом пороке развития верхний отрезок пищевода слепо заканчивается и питание не представляется возможным. В свою очередь, нижний отрезок пищевода, который в норме должен был соединиться с верхним и представлять единое целое, соединяется с дыхательными путями, - рассказал президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Операция длилась 3 часа и благодаря профессионализму специалистов Центра охраны материнства и детства удалось разобщить связь пищевода с дыхательными путями и соединить отрезки пищевода между собой. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Сейчас малышка находится в отделении вместе с мамой. Она уже начала принимать пищу через соску, но пока ей предстоит длительный восстановительный период и лечение в стационаре.