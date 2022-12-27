Пенсионерка из Мегиона отдала мошенникам 1 миллион 700 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе 60-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Аферисты действовали по стандартной схеме – притворились сотрудниками банка и поинтересовалась, оформляла ли северянка заявку на кредит.

Пенсионерка испугалась, что может потерять свои деньги начала следовать рекомендациям мошенников. Убедив пострадавшую, незнакомка предложила ей самостоятельно проследовать в банк и подать заявку на оформление кредита на любую сумму, якобы таким образом она сможет себя обезопасить от оформления третьим лицом кредита на ее имя. Таким образом, жительница Мегиона оформила три кредита и рефинансирование двух уже имеющихся, сняла все деньги и перевела на счета мошенников. Позже с ней связался мнимый сотрудник ФСБ и пояснил, что проводится операция по поимке мошенников, в связи с чем нужно действовать по его инструкциям.

О случившемся женщина решила рассказать своему зятю, который сказал, что её обманули аферисты и необходимо обратиться в полицию. Из-за мошенников женщина потеряла 1 миллион 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.