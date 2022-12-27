Полицейские Нефтеюганска исполнили новогоднее желание особенного мальчика

Фото: Полиция Нефтеюганска

Полицейские Нефтеюганска исполнили новогоднее желание особенного ребенка. Даниил Малышкин попросил у Деда Мороза – стать на один день настоящим полицейским.

Сотрудники полиции узнали о желании ребенка и решили сделать ему сюрприз. После школьных занятий мальчика ждал сверкающий мигалками патрульный автомобиль ДПС. Сначала Даниила познакомили со службой Госавтоинспекции. Ему показали устройство автомобиля, технические возможности и снаряжение экипажа. Юному полицейскому даже дали самому включить спецсигналы и посидеть с радиостанцией в руках, воображая себя настоящим инспектором ДПС.

После этого мальчик узнао о работе кинологической службы, посетил музей городского Отдела полиции и узнал об истории возникновения и становления современной полиции.

- Начальник ОМВД России по г. Нефтеюганску Максим Коростелев поблагодарил Даниила за проявленное желание стать полицейским, он пожелал крепкого здоровья и исполнения всех его желаний. После чего полковник полиции поздравил юного гостя с наступающим Новым годом и вручил памятные подарки - рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.