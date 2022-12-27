В Нижневартовске полицейские задержали приезжего закладчика Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские задержали закладчика наркотиков. Как рассказали в УМВД России по Нижневартовску, автомобиль, на котором передвигался 28-летний подозреваемый, обыскали и нашли там порядка 63 граммов наркотиков, а также электронные весы и зип-пакеты для фасовки.

Как пояснил сам молодой человек, он приехал в Югру из ближнего зарубежья и решил заняться незаконным бизнесом. Мужчина снял квартиру в Нефтеюганске, взял в аренду автомобиль и начал разъезжать по городам Югры для распространения наркотиков, за что и был задержан полицией.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики.