Югорский правонарушитель заплатит энергетикам более 500 тысяч штрафа

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре общество с ограниченной ответственностью по решению суда выплатит энергокомпании 570 тысяч рублей. В декабре 2019 и январе 2020 года в отношении нарушителя были составлены акты о бездоговорном потреблении электроэнергии в суммарном объеме более 120 тысяч кВт*ч.

Факт бездоговорного пользования электроэнергией специалисты «Россети Тюмень» выявили 3 года назад при проверке объектов потребителя. Вопреки введенному ограничению энергоснабжения бизнесмен своевольно подключил к электрическим сетям базу отдыха под Когалымом. В связи с отказом потребителя погасить задолженность энергетики обратились в суд по месту регистрации ответчика.

Арбитражный суд в 2021 году удовлетворил исковое заявление «Россети Тюмень» о взыскании денежной суммы. Решения апелляционных и кассационных инстанций, в которые обращался владелец базы отдыха с жалобами, также были вынесены в пользу энергокомпании. В 2022 году Верховный суд РФ поставил в процессе точку, отказав в удовлетворении жалоб организации на вынесенные ранее решения. На сегодняшний день приставы уже взыскали с потребителя часть долга в размере более 100 тысяч рублей.

Энергетики напоминают, что сообщить о хищениях электроэнергии и незаконных подключениях к электросетям можно по круглосуточному единому номеру контактного центра 8-800-220-0220 (звонок анонимный). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.