В Югре наказали торговца суррогатным алкоголем, по вине которого умерли четыре человека

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В Югре наказали виновного в отравлении граждан суррогатным алкоголем. После длительного расследования собраны доказательства, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю Омска. Об этом сообщили в СУ СК России по ХМАО-Югре.

Напомним, все случилось, когда обвиняемый мужчина купил алкоголь кустарного производства в Омске, а затем перепродал его на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. В результате употребления суррогатного алкоголя от острого отравления метиловым спиртом умерли три жителя Пыть-Яха в возрасте от 39 до 51 года, а также 31-летний житель расположенного рядом поселка Сентябрьский.

Мужчине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.