В Сургуте почтили память погибших при исполнении воинского долга в Афганистане

Фото: Администрация Сургута

Сургутяне почтили память погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. Об этом сообщили на странице администрации города в соцсети «Вконтакте».

- Сегодня у памятника воинам-интернационалистам в сквере «Центральный» состоялась церемония возложения цветов - говорится в информации администрации.

Память погибших почтили представители администрации, Думы города, Военного комиссариата, общественных организаций, ветераны локальных войн, родные и близкие погибших военнослужащих при исполнении воинского долга.

В память об ушедших из жизни солдатах и офицерах прозвучал оружейный салют, а также прошла минута молчания.