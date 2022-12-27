Президент России наградил жителей ХМАО за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска

Президент России Владимир Владимирович Путин наградил двух жителей ХМАО за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Вартовчанка стала обладательнице почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ». Государственную награду получила Татьяна Тычина – преподаватель нижневартовской «Детской школы искусств №1». Она на протяжении 38 лет преподает теоретические дисциплины в школе искусств.

Кроме того, награду получил еще один югорчанин - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Сергей Корсиков из Березовского района. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сергей работает слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в «Березовогаз».