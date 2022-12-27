В Югре росгвардеец спас провалившегося под лёд рыбака

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

В Берёзово инспектор межрайонного отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии старший лейтенант полиции Дмитрий Лобынцев спас местного жителя, провалившегося под лед во время зимней рыбалки на реке Вогулке. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО.

Инцидент произошел еще в начале ноября, но известно о нем стало только сейчас, когда в территориальное управление Росгвардии поступило благодарственное письмо от спасенного мужчины. В тот день рыбак перемещался по льду в поисках лучшего клева и в одном из мест покрытие под ним проломилось. Мужчина не доставал до дна и не мог схватиться за лёд из-за того, что тот ломался. Чтоб не погибнуть северянин начал звать на помощь. Одежда быстро намокла, потяжелела, и мужчина стал уходить на дно. На секунду вынырнув, он увидел, что к нему ползёт человек с палкой в руках. Как выяснилось, это и был его спаситель.

- Находясь на охоте, шел по кромке леса рядом с рекой, вдруг услышал крик и увидел человека в воде. Побежал к нему, но начал проваливаться сам, вернулся, нашел длинную палку, подполз к утопающему и вытянул мужчину из ледяной воды, - рассказал Дмитрий Лобынцев.

В письме спасенный рыбак поблагодарил начальника Управления Росгвардии по ХМАО-Югре за достойных сотрудников. Как оказалось, в случае трагического исхода четверо детей могли лишиться отца.

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