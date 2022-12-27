Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Наталья Комарова во время рабочей поездки в ЛНР встретилась с военнослужащими из Югры. Цель поездки губернатора заключалась во встрече с военнослужащими из округа, передаче им гуманитарного груза от югорчан, отправленного Гуманитарным добровольческим корпусом. Кроме того, Наталья Владимировна провела рабочие мероприятия в Макеевке (ДНР), с администрацией которой у региона заключено соглашение о сотрудничестве.

Глава региона поблагодарила земляков за службу, зафиксировав все вопросы, с которыми к ней обратились бойцы. Военнослужащие в свою очередь отметили важность и своевременность тех мер поддержки для мобилизованных и их семей, принятые Югрой.

- В ходе рабочей командировки в ЛНР глава региона встретилась с командующими подразделениями Центрального военного округа, обсудила вопросы обеспечения и поставки необходимого довольствия для военнослужащих - сообщили в телеграм-канале правительства ХМАО.