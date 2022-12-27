Погода в Югре 27 декабряя 2022 года: местами небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 27 декабря в Югре ожидается переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, местами по восточной половине до -7 °С, днем -7, -12 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12, -14 °С, днем -10, -12 °С.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.