Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 декабря 2022 15:35

В Югре пьяный водитель снегохода врезался в забор

Мужчина получил травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре.

В Югре пьяный водитель снегохода наехал на забор. Об этом сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

- 40-летний водитель, управляя снегоходом, двигаясь по тротуару улицы Ленина пгт. Высокий, совершил наезд на препятствие в виде металлического ограждения - говорится в информации ГИБДД.

В результате мужчина получил травмы. Как выяснилось позже, в момент ДТП югорчанин не только находился в состоянии опьянения, но и не имел прав на управление транспортным средством.

Кстати, за прошедшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах ХМАО задержано 88 нетрезвых водителей. Возбуждено 9 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.