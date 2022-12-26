Убийство мужчины в Сургуте удалось раскрыть благодаря его телефону

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

Найденный телефон помог полицейским Сургута раскрыть убийство его владельца. Историю расследования сообщили в УМВД России по Сургуту.

Все началось с того, что в сентябре в дежурную часть полиции с заявлением об исчезновении мужа обратилась 39-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что ее супруг поехал к другу в СОТ «Дорожник», а вечером перестал выходить на связь. Оперативники выяснили, что в тот день мужчина так и не встретился с другом, так как тот находился на работе. И только после того, как в Челябинской области нашли телефон пропавшего мужчины стали известны все события, произошедшие в день его исчезновения.

В тот день сургутянин познакомился с двумя мужчинами, один из которых являлся гражданином иностранного государства. Во время совместной пьянки новым знакомым приглянулся сотовый телефон югорчанина и они решили его забрать. Предположительно 34-летний иностранец, зная, что через несколько дней ему необходимо будет покинуть территорию РФ и опасаясь, что потерпевший заявит о краже в полицию раньше, чем тот уедет, нанес ему около 5 смертельных ножевых ранений. А затем со своим 29-летний товарищем они закопали труп на участке.

Один из преступников уехал в сентябре на родину, а второй подозреваемый задержан и взят под стражу. Он показал место, где было спрятано тело убитого югорчанина и накануне его труп извлечен из земли на территории одного из участков СОТ «Дорожник».

Возбуждено 2 уголовных дела за грабеж и убийство. Второй подозреваемый объявлен в федеральный розыск.