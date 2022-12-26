В Югре на 26 декабря 2022 года выявлено 36 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре всего зарегистрировано 253 326 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса, в том числе 36 новых случаев за прошедшие сутки в 8 муниципалитетах Югры.

Так, новые случаи COVID-19 выявлены: в Сургуте - 22 случая, в Нягани - 1, в Югорске – 1, в Советском районе - 1, в Сургутском районе - 2, в Нижневартовске - 3, в Пыть-Яхе – 3, в Когалыме – 3.

По данным Роспотребнадзора ХМАО, из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 36 случаев, завозных случаев не установлено. В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 35 человек, диагноз «пневмония» поставлен 1 пациенту.