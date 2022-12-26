В Нягани в канализационный колодец провалился 12-летний подросток

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Нягани спасатели выезжали в четвертый микрорайон, где, по сообщению местных жителей, в канализационный колодец упал подросток. Подробности вызова рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югории». Когда спасатели приехали на место происшествия оказалось, что их помощь больше не требуется, так как мальчика вытащили до приезда аварийно-спасательной группы.

- Спасатели выезжали в микрорайон №4 города Нягани по сообщению: в канализационный колодец упал ребенок. Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что проведения аварийно-спасательных работ не требуется, так как мальчика 2010 года рождения достали до прибытия группы, – пишет КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, мы писали ране о том, как в канализационном колодце в Нягани нашли тела двух мужчин.