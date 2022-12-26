Фото: Управление автомобильных дорог Югры

В Югре открыты все зимники и ледовые переправы. Об этом сообщает КУ "Управление автомобильных дорог Югры".

- На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры введены в эксплуатацию все зимние автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения общей протяженностью 2461,348 км, в том числе ледовые переправы протяженностью 23,532 км - говорится в информации.

В учреждении уточнили, что еще продолжаются работы по намораживанию ледовых переправ с доведением их грузоподъемности до запланированных значений.

Напомним, первая зимняя автодорога в Югре была открыта с 1 декабря. Государственный контракт по устройству, обустройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на три года заключён управлением автомобильных дорог с компанией «Северавтодор».