В Югре с 1 января 2023 года подорожает проезд в пригородных поездах
Фото: Юлия Кучеренко
В Югре с 1 января 2023 года будет проиндексирована стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.
- С 1 января будут проиндексированы тарифы на проезд в пригородных поездах. Тарифы устанавливаются в соответствии с решениями региональных органов власти. Индексация производится ежегодно с учетом инфляционных процессов. Изменения затронут Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую, Оренбургскую области, ХМАО-Югру и Республику Башкортостан - говорится в сообщении компании.
Кроме того отмечается, что стоимость проезда в пригородных поездах формируется в зависимости от дальности поездки пассажира (чем больше проехал пассажир в поезде, тем он больше платит).
Точную информацию о стоимости проезда можно узнать в мобильном приложении РЖД Пассажирам и в пригородных кассах.