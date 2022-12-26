В Югре с 1 января 2023 года подорожает проезд в пригородных поездах Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 1 января 2023 года будет проиндексирована стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

- С 1 января будут проиндексированы тарифы на проезд в пригородных поездах. Тарифы устанавливаются в соответствии с решениями региональных органов власти. Индексация производится ежегодно с учетом инфляционных процессов. Изменения затронут Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую, Оренбургскую области, ХМАО-Югру и Республику Башкортостан - говорится в сообщении компании.

Кроме того отмечается, что стоимость проезда в пригородных поездах формируется в зависимости от дальности поездки пассажира (чем больше проехал пассажир в поезде, тем он больше платит).

Точную информацию о стоимости проезда можно узнать в мобильном приложении РЖД Пассажирам и в пригородных кассах.