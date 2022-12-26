Самый северный небоскреб мира обеспечили надежной связью и высокоскоростным интернетом

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Самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» обеспечен качественной связью и высокоскоростным интернетом. Все это благодаря уникальному проекту, который предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса. «Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальи Талдыкиной, специалисты компании разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети с учетом уникальных особенностей комплекса.

- Оборудование равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи, – говорит Наталья Талдыкина.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. Он оснащен двумя линиями электропитания от сети, источником бесперебойного питания и автономным генератором. Это далает его максимально надежным и дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Чтобы подключится к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется. Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, которые проходят по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует их бесперебойную работу.