Более 2 млрд рублей энергетики направят на реконструкцию ЛЭП в Югре

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В Югре энергетики приступили к реконструкции высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), обеспечивающей межрегиональный транзит электроэнергии из региона в Тюменскую область. Линейный объект также участвует в энергоснабжении Эргинского кластера месторождений нефти и 12 труднодоступных населенных пунктов. Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 2 млрд рублей.

Компания «Россети Тюмень» начала строительно-монтажные работы на высоковольтной линии (ВЛ) «Снежная – Фоминская». На 76-километровом участке ЛЭП энергетики установят 321 опору вместе с фундаментами. Кроме того, специалисты проложат 456 км сталеалюминевого провода, 76 км грозотроса и столько же – волоконно-оптического кабеля. Всего в строительно-монтажных работах предполагается задействовать свыше 40 человек и 15 единиц спецтехники.

«Россети Тюмень» проводят системную работу по модернизации электросетевого комплекса

Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Реконструкция высоковольтной линии электропередачи «Снежная – Фоминская» позволит значительно повысить надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей.