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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 9:08

За неделю в Югре потушили 35 пожаров

Одного человека спасти не удалось
Виктория Терина
За неделю в Югре ликвидировали 35 пожаров

За неделю в Югре ликвидировали 35 пожаров

Фото: Юлия Кучеренко

За неделю, с 19 по 25 декабря в Югре ликвидировали 35 пожаров. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму больше 69 миллионов рублей. Пожарными спасен 1 человек, но 1 человека спасти не удалось.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 8 автомобилей. Основной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Как отметили в МЧС Югры, неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов чаще всего становится причиной зимних пожаров, а еще к возгораниям нередко приводит неисправность бытовой техники.

Напомним, мы писали ранее о том, что пациент Сургутской больницы устроил пожар из-за неосторожного обращения с зажигалкой.