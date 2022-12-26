В Югре арестовали организатора и участников террористического сообщества Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ России по факту деятельности террористического сообщества, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

С декабря 2021 года организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу. Удалось выяснить, что с 2010 года 19 граждан организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации. По заданию этой организации члены сообщества проводили переправку жителей Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, а также занимались финансированием терроризма и совершали действия по оправданию террористической деятельности.

После того, как на их след вышли силовики, преступники подались в бега и скрывались на территории ХМАО, а также в Дагестане, Чеченской Республике и Тюменской области до их фактического задержания. Еще 8 соучастников объявлены в международный розыск.