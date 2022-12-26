В Ханты-Мансийске откроется единственная в России «Резиденция Ёлки»

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске 28 декабря откроется единственная в России «Резиденция Ёлки» в рамках масштабного проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири».

Для самых маленьких гостей заработают театрализованные представления и мастер-классы, где можно сделать подарок своими руками. Ребята постарше смогут поиграть в новогодний лазертаг, а взрослые вернутся в детство в краеведческой гостиной эпохи СССР. А еще дети смогут отведать различные вкусности на гастрофестивале «Югренки».

В этом году впервые двери распахнет «Музей Рождества», там можно будет увидеть уникальные ёлочные украшения, собранные со всего мира. Некоторые из них настолько редкие, что встретить их можно только в Ханты-Мансийске.

«Резиденции Ёлки» будет открыта в КВЦ «Югра-Экспо» с 28 по 30 декабря и с 2 по 6 января с 10:00 до 20:00. Вход свободный.