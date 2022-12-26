Дети из Макеевки получили новогодние подарки из ХМАО

Фото: Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова, встретилась с многодетной семьей из Макеевки и в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», поздравила детей и их родителей с наступающим Новым годом, вручив им подарки.

- В семье Голиных воспитываются одиннадцать детей. Семье в ходе встречи вручены пылесос, ноутбук, электрический чайник и сладкие подарки детям. Родители юных макеевчан в ответ выразили благодарность Наталье Комаровой, поздравили её с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым - сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежи Югры.

Кроме того, исполнены желания и других детей из ДНР - участников «Елки желаний», шары с чьими именами были сняты главой региона в рамках проекта. Так, сёстры-близнецы Ульяна и Полина Фёдоровы получили в подарок от Натальи Владимировны наборы для художественного творчества, а их брат Ярослав получил желаемые спортивные кроссовки и футболку с изображением легенды советского баскетбола, заслуженного мастера спорта СССР Александра Белова.

Еще, по поручению губернатора, волонтеры Гуманитарного корпуса передадут Глебу Сотниченко из Донецка игрушечного динозавра. А профессиональную поперечную флейту получит Алиса Крокошенко из Макеевки - подарок направлен в подмосковное Раменское, где сейчас проживает девочка.

Помимо этого, правительство ХМАО вместе с правительством Свердловской области подготовили более чем 32 тысячи новогодних подарков для юных жителей Макеевки. В департаменте социального развития Югры отмечают, что все подарки собраны с учетом возраста детей. Они уже доставлены в Макеевку и будут переданы детям через образовательные, дошкольные учреждения и органы социальной защиты населения.