На выходных в Югре произошло три смертельных ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На выходных в Югре произошло три аварии с летальным исходом.

В районе 572 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 42-летний водитель «KIA» выехал на встречку, где столкнулся с транспортным средством «Skania» в составе с полуприцепом. В результате аварии водитель «Kia» скончался на месте происшествия. В эти же сутки в районе подъезда к поселку Ягурьях, в Ханты-Мансийском районе, 24-летняя автоледи на автомобиле марки «Toyota» сбила пешехода, который стоял на проезжей части. В результате происшествия 57-летний мужчина погиб от полученных травм.

На следующий день на 183 км автодороги «Юг», в Кондинском районе, 46-летний водитель грузового фургона «Газ» выехал на полосу встречного движения, где столкновение с автобусом «Zhong». В результате аварии три пассажира автобуса получили травмы, а водитель «Газ» скончался.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за прошедшие выходные, по данным ГИБДД, в Югре зарегистрировано 7 ДТП, в которых 3 человека погибли и 8 – получили травмы, в том числе 1 ребенок. Сотрудниками ГИБДД задержано 26 водителей в состоянии опьянения, 15 – за отказ от прохождения освидетельствования и 9 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 62 водителя и 86 – за нарушение правил перевозки детей.