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НовостиЗдоровье26 декабря 2022 4:19

В Сургут на лечение прибыли 27 жителей Макеевки

11 пациентов направлены в Окружной кардиологический диспансер, а 16 человек в Сургутский травматологический центр
Виктория Терина
В Югру приехали 27 нуждающихся в медицинской помощи жителей Макеевки

В Югру приехали 27 нуждающихся в медицинской помощи жителей Макеевки

Фото: Татьяна Коркина

В Сургут специальным рейсом прибыли 27 жителей Макеевки, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил глава департамент здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

По его словам, 11 пациентов направлены в Окружной кардиологический диспансер, а 16 человек будут проходить лечение в Сургутском травматологическом центре. Жителей Макеевки сопровождал главный врач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс, который уже не первый раз побывал в ДНР, в том числе в составе команды «Гуманитарного добровольческого корпуса».

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Югры наградила врачей-волонтеров, работавших в ДНР и ЛНР. С начала СВО 16 медиков в составе гуманитарного корпуса 27 раз выезжали на Донбасс.