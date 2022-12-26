В Сургут на лечение прибыли 27 жителей Макеевки

В Югру приехали 27 нуждающихся в медицинской помощи жителей Макеевки Фото: Татьяна Коркина

В Сургут специальным рейсом прибыли 27 жителей Макеевки, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил глава департамент здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

По его словам, 11 пациентов направлены в Окружной кардиологический диспансер, а 16 человек будут проходить лечение в Сургутском травматологическом центре. Жителей Макеевки сопровождал главный врач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс, который уже не первый раз побывал в ДНР, в том числе в составе команды «Гуманитарного добровольческого корпуса».

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Югры наградила врачей-волонтеров, работавших в ДНР и ЛНР. С начала СВО 16 медиков в составе гуманитарного корпуса 27 раз выезжали на Донбасс.