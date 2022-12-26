В Югре 26 декабря 2022 года потеплеет до +1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре в последний понедельник 2022 года ожидаете переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, в северо-западных районах до -15 °С, днем потеплеет до +1, -4 °С, в северо-западных районах до -10 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.