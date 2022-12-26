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НовостиОбщество26 декабря 2022 2:00

В Югре 26 декабря 2022 года потеплеет до +1 градуса

Ожидается небольшой или умеренный снег
Виктория Терина
В Югре 26 декабря 2022 года потеплеет до +1 градуса

В Югре 26 декабря 2022 года потеплеет до +1 градуса

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре в последний понедельник 2022 года ожидаете переменная облачность. В отдельных районах пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, в северо-западных районах до -15 °С, днем потеплеет до +1, -4 °С, в северо-западных районах до -10 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2, -4 °С, днем 0, -2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре