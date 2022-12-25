Член Совета по правам человека заступилась за Снегурочку из Нижневартовска

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Член Совета по правам человека Российской Федерации Марина Ахмедова заступилась за Снегурочку из Нижневартовска, которую высмеял уже почти весь интернет. В своем Telegram-канале Марина Ахмедова отметила, что жители города спутали Снегурочку с самураем, Халком и даже признали в ней мэра города Дмитрия Кощенко.

- Мне кажется, какой год, такая и снегурочка. Может, она собирается на Украину защищать Деда Мороза от происков националистов - отметила девушка.

Известно, что власти города потратили на строительство городка почти 7 миллионов рублей. После того, как общественная палата Нижневартовска провела приемку ледового городка на площади Нефтяников и выявила ряд замечаний подрядчик начал исправлять недочеты, в том числе подправил лицо волшебнице.