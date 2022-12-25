В Югре 25 декабря 2022 года зарегистрировано 65 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 253 290 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 65 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах за сутки: Сургут - 22, Ханты-Мансийск - 18, Нефтеюганск - 2, Нягань - 3, Урай - 2, Советский район - 2, Мегион - 1, Югорск - 3, Когалым - 1, Кондинский район - 2, Радужный - 3, Ханты-Мансийский район - 4, Белоярский район - 2.

На момент выявления у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 человек зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 65 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 616 человек, всего прошли обследование 3 615 740.

За весь период от COVID - умерли 2 596 человек. За сутки выписались по выздоровлению 74 человека, за весь период пандемии вылечились 250 022 жителя региона.