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НовостиЭкономика25 декабря 2022 8:01

В Югре увеличили размер прожиточного минимума

Решение о новом размере прожиточного минимума приняли на заседании правительства ХМАО
Виктория Терина
В Югре увеличили размер прожиточного минимума

В Югре увеличили размер прожиточного минимума

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре увеличен прожиточный минимум. Решение о новом размере прожиточного минимума приняли на заседании правительства ХМАО. Об этом сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

- Прожиточный минимум изменился в соответствии с нормативными документами Российской Федерации. Его размер устанавливается ежегодно, - отметил исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2023 году устанавливается по основным социально-демографическим группам населения Югры: в среднем на душу населения - 19 649 рублей, для трудоспособного населения - 21 417 рублей, для пенсионеров - 16 951 рубль, для детей - 19 680 рублей.